Дружина Віктора Павлика, блогерка і, за сумісництвом, концертний директор чоловіка Катерина Репяхова розповіла, що вже вміє її маленький син

Як пише Politeka.net, нещодавно Репяхова подарувала народному артисту сина. Зараз пара насолоджується спілкуванням з малюком.

"Міші 3 місяці. Закінчився наш четвертий триместр. Не вірю. Час дуже швидко летить. Рівно рік тому в мені зародилося нове життя. Мішенька важить 7,350 кг. Зріст 65 см. З нових досягнень: впевнено тримає голівку, усвідомлено розглядає предмети навколо себе, тягне ручку до іграшок, сам може лежати і розглядати іграшки 30-40 хвилин", - поділилася новинами Репяхова.

У коментарях їй залишили масу приємних слів і поздоровлень для синочка.

"За датою народження Мішечки - він буде великим майстром на всі руки", "Вітаю дитину з 3 місяцем. Бажаю бути цікавим і тямущим чоловічком", "ростіть здоровенькими", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Віктор Павлік розцвів в обіймах відомої блондинки, Репяхова не стала мовчати.

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