Відомий артист Віктор Павлик показав кумедне відео з вагітною дружиною Катериною Реп'яховою

Відомий український музикант Віктор Павлік, який взяв у дружини свою молоденьку асистентку Катерину Реп'яхову, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу артист виклав у мережу кумедне відео, на якому він з вагітною дружиною запально танцюють.

Судячи з нарядів, відео було знято в червні, коли Катя відзначала свій день народження, а вже за два дні вона народила чоловікові сина. У ролику дівчина з величезним животом запально танцює з чоловіком на красивій галявині серед зелені і дерев.

У підписі до веселого ролика Павлик написав: "Самба на березі моря". А шанувальники тут же почали коментувати відео, захоплюючись Віктором і Катею: "Мої котики", "Красиві", "Дуже смішні. Катя така велика тут. Не в образу, але на цьому відео виглядаєте як слон і моська".

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