Молодая жена Виктора Павлика показала мужа с сыном на прогулке и похвасталась своей укладкой

26-летняя Екатерина Репяхова, которая работает концертным директором своего 55-летнего мужа Виктора Павлика, даже после рождения их сына продолжает активно вести Инстаграм, показывая в соцсети все, что происходит с ней в жизни. Как пишет Politeka.net, на этот раз девушка решила покрасоваться новой укладкой.

Так, Репяхова поделилась коротким видео, на котором демонстрирует завитые волосы. Девушка смотрится в зеркало и поправляет прическу, явно довольная собой.

Подписчики Кати не смогли пройти мимо.

«Красотка», «Это что – самолюбование», «Очень все круто», пишут люди.

Позже Репяхова также поделилась снимком своего мужа на прогулке с их маленьким сыном Мишей. Павлик гулял с ребенком в парке, покачивая мальчика на руках.

«Моя бесконечность», - подписала фото Репяхова.

«Прелесть. Какой Виктор Франкович счастливый», «Лучшие», «Милое фото», «Счастья вам», «А ты моя вечность, мой знак бесконечность». Вспомнила строчки из песни Кароль», - написали в комментариях к снимку украинцы.

Напомним, молодая жена Виктора Павлика пожаловалась украинцам на жизнь.

Как сообщала Politeka, молодая жена Виктора Павлика после родов готовится к пластической операции.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика с сыном на руках взбудоражила откровением.