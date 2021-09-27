Молодая жена известного украинского артистка Виктора Павлика Екатерина Репяхова пожаловалась на жизнь

Как передает Politeka.net, Екатерина Репяхова является женой известного артиста Виктора Павлика. Как известно, 55-летний певец женился на 27-летней девушке в 2020-ом году. Недавно у них родился сын - Михаил, которого родители еще не показывали в просторах интернета.

Так, на этот раз жена Павлика опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На снимке она фотографирует себя в зеркало и прикрывает лицо телефоном. На ней легкое белое полупрозрачное платье с цветочным принтом и открытыми плечами. Она решила под этим фото написать себе письмо в будущее.

"Письмо себе в будущее



Сейчас я не до конца довольна качеством своей жизни

И я усердно работаю над этим



Я верю в себя

Знаю точно, что в моей жизни все зависит только от меня

И надеюсь, прочитав этот пост через год испытаю совсем другие ощущения.



А вы довольны своей жизнью или хотели бы что-то поменять?", — спросила Катя Репяхова.

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