Жена известного украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась неожиданными подробностями о своем прошлом и призналась в любви к Одессе

Как пишет Politeka.net, 26-летняя девушка поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. Последние дни Репяхова провела на отдыхе в Одессе, куда отправилась с маленьким сыном, но без мужа. В публикации жена Павлика рассказала, что чувствует к этому городу.

«Как же я люблю тебя, Одесса! За потрясающих людей. За море. За столько разных эмоций, которые ты мне подарила за мою жизнь», - написала девушка.

Она рассказала, как еще на первом курсе университета ездила в Одессу отмечать день рождения с друзьями всего на один день, так как денег на отель не было.

Репяхова также поделилась и печальной историей, связанной с городом.

«Когда я была на третьем курсе, я приезжала в Одессу к своему парню на автобусе, который в Одессе меня и бросил», - рассказала она.

Девушка добавила, что сейчас времена изменились, и она может себе позволить гораздо больше.

Она также опубликовала видео, на котором пробежалась по одесскому пляжу в белом платье.

Напомним, молодая жена Павлика показала высокого "красавца", с которым познакомилась на отдыхе без мужа.

Как сообщала Politeka, молодая жена Виктора Павлика показала, куда уехала с трехмесячным сыном без мужа.

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