Жена известного украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова похвасталась новым фото своего отдыха в Одессе
Как пишет Politeka.net, 26-летняя девушка поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм.
«Физически в Киеве, а мысленно в Одессе… Мы вернемся», - написала Екатерина.
На снимке она позировала со своим маленьким сыном Мишей, которому 15 сентября исполнилось три месяца. В Одессе мальчик впервые увидел море.
«Супер, какие вы классные», - отреагировали фолловеры на фото.
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Несмотря на то, что мальчик еще очень маленький, звездные родители не боятся путешествий. Вместе с сыном они уже посетили Львов, Мукачево и Буковель.
Кадрами поездок Екатерина не забывает делиться в своем блоге.
Как известно, 55-летний певец женился на 27-летней девушке, которая работает его концертнім директором, в 2020-ом году.
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