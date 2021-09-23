Жена известного украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова похвасталась новым фото своего отдыха в Одессе

Как пишет Politeka.net, 26-летняя девушка поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм.

«Физически в Киеве, а мысленно в Одессе… Мы вернемся», - написала Екатерина.

На снимке она позировала со своим маленьким сыном Мишей, которому 15 сентября исполнилось три месяца. В Одессе мальчик впервые увидел море.

«Супер, какие вы классные», - отреагировали фолловеры на фото.

Популярные статьи сейчас

Уехавшая в Россию Лолита рассекретила размер своей пенсии: "А у Аллы Борисовны..."

Счастливый Хименес-Браво решился рассказать о своей девушке: "Когда я первый раз приехал в Украину..."

Украину снова "окутает" теплом: когда ждать отличную погоду

Джамалу подкосила болезнь: певица обратилась к украинцам перед новым эфиром "Танців з зірками"

Тина Кароль показала, как отжигает с красавчиком, чей брак трещит по швам: "Я так решила..."
Показать еще

Несмотря на то, что мальчик еще очень маленький, звездные родители не боятся путешествий. Вместе с сыном они уже посетили Львов, Мукачево и Буковель.

Кадрами поездок Екатерина не забывает делиться в своем блоге.

Как известно, 55-летний певец женился на 27-летней девушке, которая работает его концертнім директором, в 2020-ом году.

Напомним, Виктор Павлик показал, какой подарок приготовил для маленького сына: "На вырост"

Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика неожиданно вспомнила о бывшем, к которому ездила в другой город: "Бросил меня в..."

Также Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика похвасталась достижениями трехмесячного сына: «Сам может…»