Украинский певец Виктор Павлик вместе с молодой женой и сыном отдохнули на украинском курорте
Артист женился на своем концертном директоре Екатерине Репяховой в 2020 году, передает Politeka.net. Сейчас пара растит сына, Мишу.
Виктор Павлик и его супруга часто рассказывают о своих буднях в Инстаграм.
Так, в новых сторис певец рассказал, что отдохнул в одесском отеле.
"Мы очень-очень довольны, очень хорошо отдохнули. Все суперово, все на высоком уровне, все очень вкусно и комфортно", - похвастался певец.
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А позже артист показал, что прикупил для маленького сына. Виктор Павлик удивил, купив сыну дудочку, но заявил, что это подарок на вырост.
"Пусть учится", - отметил артист.
Далее певец похвастался шашлыком, который жарился на мангале.
"Еще есть арбуз, брынза, сало, хлеб", - рассказал Павлик.
Отметим, 27-летняя Екатерина Репяхова призналась, что была фанаткой творчества Виктора Павлика с детства, она посещала его концерты задолго до знакомства с ним.
Девушка, после окончания университета, работала директором гастрольной деятельности у психолога Дмитрия Карпачева.
А затем она поближе познакомилась с певцом и стала его концертным директором.
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