Артист рассказал, что тому нужно учиться

Украинский певец Виктор Павлик вместе с молодой женой и сыном отдохнули на украинском курорте

Артист женился на своем концертном директоре Екатерине Репяховой в 2020 году, передает Politeka.net. Сейчас пара растит сына, Мишу.

Виктор Павлик и его супруга часто рассказывают о своих буднях в Инстаграм.

Так, в новых сторис певец рассказал, что отдохнул в одесском отеле.

"Мы очень-очень довольны, очень хорошо отдохнули. Все суперово, все на высоком уровне, все очень вкусно и комфортно", - похвастался певец.

А позже артист показал, что прикупил для маленького сына. Виктор Павлик удивил, купив сыну дудочку, но заявил, что это подарок на вырост.

"Пусть учится", - отметил артист.

Далее певец похвастался шашлыком, который жарился на мангале.

"Еще есть арбуз, брынза, сало, хлеб", - рассказал Павлик.

Отметим, 27-летняя Екатерина Репяхова призналась, что была фанаткой творчества Виктора Павлика с детства, она посещала его концерты задолго до знакомства с ним.

Девушка, после окончания университета, работала директором гастрольной деятельности у психолога Дмитрия Карпачева.

А затем она поближе познакомилась с певцом и стала его концертным директором.

Напомним, молодая жена Виктора Павлика показала, как еще подростком встретила своего будущего мужа

Как сообщала Politeka, молодая жена Виктора Павлика рассказала, кем была до встречи с мужем

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика показала высокого "красавца", с которым познакомилась на отдыхе без мужа