27-летняя жена украинского певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова, рассказала о своей давней мечте
Екатерина Репяхова строит карьеру блогерши, совмещая работу с семейными делами, передает Politeka.net. Девушка много рассказывает о личном в своем Инстаграм.
В частности, жена Виктора Павлика неоднократно рассказывала о том, что болеет циститом, и как спасается.
Также блогерша в подробностях делилась информацией о беременности и родах.
В новых сторис блондинка коснулась темы операции на груди.
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По словам Репяховой, ее знакомая решилась на операцию на груди и завтра она уже ляжет "под нож". Девушка рассказала, что для нее очень актуальный этот вопрос.
"Буду следить, поскольку я очень сильно хочу сделать грудь. Я надеюсь, после грудного вскармливания обязательно это сделаю", - рассказала Екатерина.
Подписчицы стали уговаривать жену Павлика не делать операцию, однако в следующем сторис та рассказала, почему хочет себе пластику.
"Дело в том, что у меня разных размеров грудь. И я хочу одну сделать меньше, как вторую. Но я не знаю, насколько это безопасно и так далее. Буду узнавать после гв", - написала Репяхова.
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