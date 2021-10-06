Молодая жена исполнителя Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась подробностями семейной драмы.

Как сообщает Politeka.net, блогерша и молодая жена известного артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая недавно родила сына музыканту, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась в сторис архивными фото и рассказала о семейной драме.

Оказалось, Катя росла без отца, он ушел из семьи, когда будущей жене Виктора Павлика было всего 11 лет. Девушка показала милое детское фото, на котором маленькая она сидит на руках у папы.

"Очень много вопросов про моего папу. Папа ушел от нас, когда мне было 11 лет. И я благодарна ему за это очень. Я росла в спокойной обстановке с мамой. В моей жизни папа был до первого курса. В целом мой папа оступился и пропал. Он не наркоман и не алкоголик. Просто ему не стоило своих детей считать врагами", - рассказала Репяхова в сторис.

Также Екатерина опубликовала фото, на котором она позирует вместе со старшими братом и сестрой. "Мой папа многое потерял, не общаясь со своими тремя замечательными детьми", - подписала этот кадр блогерша.

Напомним, Молодая жена Виктора Павлика решила сделать пластику и публично заговорила с хирургом: "Маммопластика…".

Как сообщала Politeka, Виктор Павлик улетает из Украины с семьей, молодая жена раскрыла куда: "Переживаю".

Также Politeka писала, что Старшие дети Виктора Павлика до сих пор не виделись с младшим братиком: на кого похож Михасик.