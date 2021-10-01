27-летняя жена украинского исполнителя Виктора Павлика рассказала, почему только сейчас решила показать малыша
Как пишет Politeka.net, летом блогерша Екатерина Репяхова родила 55-летнему артисту сына. Девушка долго скрывала лицо ребенка и только на днях опубликовала трогательное семейное фото. Под новым снимком Екатерина рассказала, почему долго решалась на это.
«Многие спрашивают, почему именно сейчас показали Мишутку, а не сразу или после крестин. Я руководствовалась исключительно своими внутренними ощущениями, без каких-либо поводов. Как только я поняла, что Мишутка окреп, закончился наш четвёртый триместр, мы его показали. В сглазы и прочую ерунду не верим)», - отметила девушка.
В комментариях ей оставили много приятных слов.
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«Красивый малыш!!! Здоровья Вам и малышу!», «Супер», «Сладенькие ножки», «Какие же вы прекрасные», «Катя, вы молодцы. Здоровья вам и Мишутке», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Екатерина Репяхова покрасовалась новой прической пока муж гуляет с сыном: "Это что, самолюбование".
Как сообщала Politeka, Екатерина Репяхова резко ответила на упреки: "Все-то вы знаете...".
Также Politeka писала, что Екатерина Репяхова рассказала, как без спроса лезут в ее семью.