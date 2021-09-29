27-річна дружина українського співака 55-річного Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп'яхова, розповіла про "шкідливі" поради, які постійно чує

Коли Катерина Реп'яхова і Віктор Павлік розповіли про свої стосунки, в мережі була неоднозначна реакція, передає Politeka.net.

Деякі стали критикувати закоханих, але в новому пості блогерка розповіла, що думає про поради, які чує.

"Якби я слухала всі "поради", які нав'язує суспільство, я б ніколи не була щасливою", - написала дівчина.

За її словами, зараз кожен знає, як краще чинити з чужим життям, критикує, і дає непрошені поради.

"У 55 стати татом пізно, або створити сім'ю з різницею 28,5 років - погано.

Якщо мама працює в декреті - вона погана мама.

Якщо бабуся допомагає, значить вона погана мама.

І таких ярликів навішують нашій родині достатньо", - написала зірка Instagram.

За словами Катерини Реп'яхової, зараз не соромно робити як хочеться і "знати краще".

"Чинити так, як хочеться і "знати краще" - не соромно і ця позиція є здоровою. Йти проти думки суспільства ≠ бути поганими батьками, бо ніхто краще батьків не знає, що потрібно дитині", - написала дружина Віктора Павліка, підкріпивши милим чорно-білим сімейним знімком.

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