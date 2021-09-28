Молода дружина Віктора Павлика показала чоловіка з сином на прогулянці і похвалилася своєю укладанням

26-річна Катерина Репяхова, яка працює концертним директором свого 55-річного чоловіка Віктора Павлика, навіть після народження їхнього сина продовжує активно вести Instagram, показуючи в соцмережі все, що відбувається з нею в житті. Як пише Politeka.net, на цей раз дівчина вирішила покрасуватися новою укладанням.

Так, Репяхова поділилася коротким відео, на якому демонструє завиті волосся. Дівчина виглядає в дзеркало і поправляє зачіску, явно задоволена собою.

Передплатники Каті не змогли пройти повз.

"Красуня", "це що, самозамилування", "дуже все круто", пишуть люди.

Пізніше Репяхова також поділилася знімком свого чоловіка на прогулянці з їх маленьким сином Мішею. Павлик гуляв з дитиною в парку, похитуючи хлопчика на руках.

"Моя нескінченність", - підписала фото Репяхова.

"Принада. Який Віктор Франкович щасливий", "кращі", "миле фото", "щастя вам", "а ти моя вічність, мій знак нескінченність". Згадала рядки з пісні Кароль", - написали в коментарях до знімка українці.

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