Молода дружина відомого артиста Віктора Павлика Катерина Репяхова поскаржилася на життя і розповіла, чим саме незадоволена
Як передає Politeka.net, Катерина Репяхова є дружиною відомого артиста Віктора Павлика. Як відомо, 55-річний співак одружився з 27-річною дівчиною у 2020-му році. Нещодавно у них народився син - Михайло.
Так, цього разу Катерина Репяхова розповіла, чому раніше вона поскаржилася на життя. На одній з публікацій на своїй сторінці в Instagram вона написала собі листа в майбутнє, де вказала, що на цей час не задоволена своїм життям.
У себе в Сторіз Репяхова відповідала на питання шанувальників, і отримала критику на свою адресу через скарги на життя.
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Вона пояснила, що незадоволена життям, оскільки хоче більше заробляти.
"Хочу своє житло. Поки не можу собі цього дозволити", - зізналася Дружина Віктора Павлика.
Катерині Репяховой вказали, що якщо вона буде менше грошей витрачати на клінінг і дорогі речі, то вийде відкладати.
"Все те ви знаєте, як мені жити", - з гумором підмітила дівчина.
Також, вона розповіла, що дійсно може їй, варто менше собі дозволяти.
"Віднедавна почала економити та відкладати", - підсумувала дружина Павлика.
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