Молода дружина відомого артиста Віктора Павлика Катерина Репяхова поскаржилася на життя і розповіла, чим саме незадоволена

Як передає Politeka.net, Катерина Репяхова є дружиною відомого артиста Віктора Павлика. Як відомо, 55-річний співак одружився з 27-річною дівчиною у 2020-му році. Нещодавно у них народився син - Михайло.

Так, цього разу Катерина Репяхова розповіла, чому раніше вона поскаржилася на життя. На одній з публікацій на своїй сторінці в Instagram вона написала собі листа в майбутнє, де вказала, що на цей час не задоволена своїм життям.

У себе в Сторіз Репяхова відповідала на питання шанувальників, і отримала критику на свою адресу через скарги на життя.

Вона пояснила, що незадоволена життям, оскільки хоче більше заробляти.

"Хочу своє житло. Поки не можу собі цього дозволити", - зізналася Дружина Віктора Павлика.

Катерині Репяховой вказали, що якщо вона буде менше грошей витрачати на клінінг і дорогі речі, то вийде відкладати.

"Все те ви знаєте, як мені жити", - з гумором підмітила дівчина.

Також, вона розповіла, що дійсно може їй, варто менше собі дозволяти.

"Віднедавна почала економити та відкладати", - підсумувала дружина Павлика.

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