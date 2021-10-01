Молодая жена известного артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова пожаловалась на жизнь и рассказала, чем именно недовольна

Как передает Politeka.net, Екатерина Репяхова является женой известного артиста Виктора Павлика. Как известно, 55-летний певец женился на 27-летней девушке в 2020-ом году. Недавно у них родился сын - Михаил.

Так, на этот раз Екатерина Репяхова рассказала, почему ранее она пожаловалась на жизнь. На одной из публикаций на своей странице в Инстаграм она написала себе письмо в будущее, где указала, что на данный момент не довольна своей жизнью.

У себя в Сториз Репяхова отвечала на вопросы поклонников, и получила критику в свой адрес из-за жалоб на жизнь.

Она объяснила, что недовольна жизнью, поскольку хочет больше зарабатывать.

"Хочу своё жильё. Пока не могу себе этого позволить", — призналась жена Виктора Павлика.

Екатерине Репяховой указали, что если она будет меньше денег тратить на клининг и дорогие вещи, то получится откладывать.

"Всё то вы знаете, как мне жить", — с юмором подметила девушка.

Также, она рассказала, что действительно может ей, стоит меньше себе позволять.

"С недавних пор начала экономить и откладывать", — подытожила жена Павлика.

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