Они не спешат знакомиться с малышом

Молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова призналась, что его дети от предыдущих браков до сих пор не познакомились с младшим братом

Как пишет Politeka.net, 27-летняя девушка записала несколько сториз, которые опубликовала у себя в Инстаграм.

Так, Екатерина решила ответить на вопросы подписчиков.

«А старшие дети Виктора посещали Михасика?», - спросили фолловеры.

Как выяснилось, дети от предыдущих браков артиста до сих пор не познакомились со своим младшим братом Михаилом, который появился на свет в июне этого года.

«Нет. Почему спросите, не знаю. Отвечаю только за своих родственников. Они у меня самые лучшие», — ответила Репяхова.

В следующей истории молодая жена артиста разместила кадр со своей сестрой и ее тремя детьми, которые прилетели из Израиля, чтобы увидеть малыша.

Также в истории был размещен черно-белый снимок маленьго Михаила после которого фолловеры отметили, что он очень похож на своего звездного отца.

"Мишенька копия папа", - написали они и Екатерина с ними радостно согласилась.

Стоит сказать, что кроме Михаила у Виктора Павлика есть еще дети –37-летний сын Александр и дочь Кристина.

Между прочим, Александр тепло отреагировал на рождение младшего брата.

После того, как Михаил появился на свет, его старший брат обнародовал фото своего отца и его жены Екатерины Репяховой.

"Мой младший брат Михаил. Добро пожаловать к нам!", – написал Александр.

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