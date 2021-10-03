Молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова призналась, что его дети от предыдущих браков до сих пор не познакомились с младшим братом
Как пишет Politeka.net, 27-летняя девушка записала несколько сториз, которые опубликовала у себя в Инстаграм.
Так, Екатерина решила ответить на вопросы подписчиков.
«А старшие дети Виктора посещали Михасика?», - спросили фолловеры.
Пугачева "подколола" известную певицу на посиделках с Галкиным и Вайкуле: "Тебе кислород никто не перекрывал?"
Самый сильный человек страны внезапно ушел из жизни вслед за родной сестрой: трагические детали
Булитко из Дизель Шоу тоже стала "Холостячкой", Тригубенко разочарован: "Это кто вообще?"
Свадьба обернулась для Рыбака из "Холостячки" настоящим кошмаром: "Еле встал с кровати"
Экс-фаворитка "Холостяка" Заливако Юля "Зайка" в купальнике впечатлила формами на курорте: фото
Как выяснилось, дети от предыдущих браков артиста до сих пор не познакомились со своим младшим братом Михаилом, который появился на свет в июне этого года.
«Нет. Почему спросите, не знаю. Отвечаю только за своих родственников. Они у меня самые лучшие», — ответила Репяхова.
В следующей истории молодая жена артиста разместила кадр со своей сестрой и ее тремя детьми, которые прилетели из Израиля, чтобы увидеть малыша.
Также в истории был размещен черно-белый снимок маленьго Михаила после которого фолловеры отметили, что он очень похож на своего звездного отца.
"Мишенька копия папа", - написали они и Екатерина с ними радостно согласилась.
Стоит сказать, что кроме Михаила у Виктора Павлика есть еще дети –37-летний сын Александр и дочь Кристина.
Между прочим, Александр тепло отреагировал на рождение младшего брата.
После того, как Михаил появился на свет, его старший брат обнародовал фото своего отца и его жены Екатерины Репяховой.
"Мой младший брат Михаил. Добро пожаловать к нам!", – написал Александр.
Ранее сообщалось, молодая жена Виктора Павлика пожаловалась, как без спроса лезут в ее семью: "Таких ярлыков навешивают..."
Также, молодая жена Виктора Павлика покрасовалась новой прической пока муж гуляет с сыном: "Это что, самолюбование"
Politeka рассказывала, молодая жена Виктора Павлика после родов готовится к пластической операции: "У меня разных размеров..."