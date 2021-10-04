Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова провела прямой эфир с пластическим хирургом

Как сообщает Politeka.net, молодая жена известного украинского исполнителя Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая недавно родила сына, неожиданно заговорила о пластике груди. Блогерша провела прямой эфир с известным пластическим хирургом с которым обсудила мамопластику после грудного вскармливания.

В ходе совместного эфира врач ответил на вопросы и самой Екатерины, и ее подписчиков относительно пластики груди. Говорили и на другие темы, связанные с пластической хирургией.

"Маммопластика после грудного вскармливания. Эфир с пластическим хирургом Дмитрием Слоссером", - подписала публикацию Репяхова.

Напомним, молодой отец Виктор Павлик пригрозил новой жене Кате Репяховой разводом: "Придется вам терпеть".

Как сообщала Politeka, Молодая жена известного исполнителя Виктора Павлика Екатерина Репяхова призналась, почему только сейчас показала сына публично: "В сглазы и прочую ерунду…".

Также Politeka писала, что Недовольная жизнью молодая жена Виктора Павлика Репяхова резко ответила на упреки хейтеров: "Все-то вы знаете...".