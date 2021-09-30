55-летний украинский певец Виктор Павлик вместе с 27-летней женой, блогершей Екатериной Репяховой, впервые показали сына

Виктор Павлик - отец четверых детей, пишет Politeka.net. Самый младший сын, Михаил, родился в середине июня этого года в браке с Екатериной Репяховой - концертным директором.

Все это время супруги скрывали лицо маленького сына, но 30 сентября решили показать его всему миру. Так на страницах Екатерины Репяховой и Виктора Павлика в Инстаграм появились черно-белые фото, где родители держат кроху-сына.

"Знакомьтесь, Миша Павлик❤️

На кого похож не спрашиваю 😅", - написала Екатерина.

"Любимый Михасик ❤️", - подписал фото любящий отец.

За 10 минут посты обоих собрали тысячи лайков и много комментариев.

"Копия папа❤️", "ну наконец-то👏 он у вас бесподобный 😍😍😍", "Какой красавчик", "Похож на папу с мамой ❤️😍", "Какой красивый 👼❤️😍😍 Пусть будет здоровым и счастливым 🙏🙏🙏💋💋💋", "Какой симпатюн 😍😍😍😍😍😍", "Класссс🙏🙏🙏 Симпатюлька♥️♥️♥️😘😘😘", "Хорошая семья", "Копия и гордость отца 😍", "Замечательные! Михасик похож на отца. 🔥❤️🙌", "На вас похож! казак 😍", - написали пользователи сети.

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