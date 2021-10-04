Жена известного украинского певца Виктора Павлика рассказала подписчикам в соцсетях о запланированной поездке за границу.

27-летняя Екатерина Репяхова поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. В нем она рассказала о том, что в ближайшее время планирует покинуть Украину вместе с мужем и их маленьким сыном Мишей.

«Уже послезавтра мы летим в Турцию. Втроем) Кто летал с детками до года, сильно ли это страшно? Хоть у нас опыт путешествий по Украине огромный, все равно переживаю)», - написала Репяхова на своей странице.

Она также поделилась снимком, судя по всему, сделанным во время предыдущей поездки в Турцию.

На нем Екатерина позирует в море. На ней эффектный черный купальник с необычными разрезами и декором лифа.

Подписчики девушки тут же отреагировали на ее пост, поделившись с ней советами на тему путешествий с детьми.

«Идеально в таком возрасте! Ещё и на ГВ!) и Турция совсем близко)) все будет класс!», «Не переживайте! Все будет замечательно», «Скажу сразу что теперь отдых не будет прежним)) но будет не менее приятным)) главное настрой мамы и все будет хорошо)) хорошего отдыха», «Сложнее с детками после года, когда они начинают ходить. А сейчас должно быть всё супер! Тем более на ГВ», - пишут люди.

Напомним, старшие дети Виктора Павлика до сих пор не виделись с младшим братиком.

Как сообщала Politeka, Виктор Павлик пригрозил молодой жене Кате разводом.

Также Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика призналась, почему только сейчас показала сына.