Жена известного украинского певца Виктора Павлика рассказала подписчикам в соцсетях о запланированной поездке за границу.
27-летняя Екатерина Репяхова поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. В нем она рассказала о том, что в ближайшее время планирует покинуть Украину вместе с мужем и их маленьким сыном Мишей.
«Уже послезавтра мы летим в Турцию. Втроем) Кто летал с детками до года, сильно ли это страшно? Хоть у нас опыт путешествий по Украине огромный, все равно переживаю)», - написала Репяхова на своей странице.
Она также поделилась снимком, судя по всему, сделанным во время предыдущей поездки в Турцию.
На нем Екатерина позирует в море. На ней эффектный черный купальник с необычными разрезами и декором лифа.
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Подписчики девушки тут же отреагировали на ее пост, поделившись с ней советами на тему путешествий с детьми.
«Идеально в таком возрасте! Ещё и на ГВ!) и Турция совсем близко)) все будет класс!», «Не переживайте! Все будет замечательно», «Скажу сразу что теперь отдых не будет прежним)) но будет не менее приятным)) главное настрой мамы и все будет хорошо)) хорошего отдыха», «Сложнее с детками после года, когда они начинают ходить. А сейчас должно быть всё супер! Тем более на ГВ», - пишут люди.
Напомним, старшие дети Виктора Павлика до сих пор не виделись с младшим братиком.
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