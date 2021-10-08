Молода дружина знаменитого артиста Віктора Павлика Катерина Репяхова заговорила про погане самопочуття на відпочинку в Туреччині.
Як передає Politeka.net, Катерина Репяхова є дружиною відомого артиста Віктора Павлика. Як відомо, 55-річний співак одружився на 27-річній дівчині в 2020-му році. Нещодавно у них народився син-Михайло.
На цей раз Катерина Репяхова опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, зараз вона перебуває зі своїм чоловіком Віктором Павликом та їхнім сином Михайлом, якого вони тільки нещодавно показали громадськості (щоб подивитися фото з відпочинку, доскрольте до кінця сторінки).
Катерина Репяхова у себе в сторіз розповіла про те, що себе погано почуває. Причину вона не розкриває.
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"Я себе погано почуваю...Можливо, коли-небудь розповім, що зі мною зараз відбувається", - зізналася Молода дружина Віктора Павлика.
Також, вона додала, що вірить, що зможе впоратися з цим.
"Сподіваюся, що я впораюся. І все буде добре...А зараз спати", - заінтригувала Катерина Репяхова.
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