Молода дружина знаменитого артиста Віктора Павлика Катерина Репяхова заговорила про погане самопочуття на відпочинку в Туреччині.

Як передає Politeka.net, Катерина Репяхова є дружиною відомого артиста Віктора Павлика. Як відомо, 55-річний співак одружився на 27-річній дівчині в 2020-му році. Нещодавно у них народився син-Михайло.

На цей раз Катерина Репяхова опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, зараз вона перебуває зі своїм чоловіком Віктором Павликом та їхнім сином Михайлом, якого вони тільки нещодавно показали громадськості (щоб подивитися фото з відпочинку, доскрольте до кінця сторінки).

Катерина Репяхова у себе в сторіз розповіла про те, що себе погано почуває. Причину вона не розкриває.

"Я себе погано почуваю...Можливо, коли-небудь розповім, що зі мною зараз відбувається", - зізналася Молода дружина Віктора Павлика.

Також, вона додала, що вірить, що зможе впоратися з цим.

"Сподіваюся, що я впораюся. І все буде добре...А зараз спати", - заінтригувала Катерина Репяхова.

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