55-летний украинский певец Виктор Павлик вместе с 27-летней женой, блогершей Екатериной Репяховой, сейчас находятся за границей, откуда публикуют интересные кадры.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик вместе с четырехмесячным сыном, Михаилом, отправились на днях в Турцию, пишет Politeka.net. Блогерша размещает кадры в Инстаграм, как проводит время с семьей. В этот раз девушка показала своего первенца в милых ползунках.

Малыш лежал на белоснежной постели и смотрел в камеру, улыбаясь.

"Если вдруг кому-то мало Мишутки на моей странице, приглашаю на его личную 🥰 ... А мы пока адаптируемся в Турции и надеюсь скоро у нас будут красивые фото с пальмами и морем 😅", - написала блогерша.

За 20 минут пост собрал почти 2000 лайков и много комментариев.

"Какая милота", "Какой красивый малыш😍😍😍", "Мини-копия ВФ😍", - написали пользователи сети.

Отметим, Екатерина Репяхова впервые отправилась на отдых с маленьким сыном за границу. Перед поездкой блогерша переживала о том, как пройдет перелет.

По словам блогерши, Миша не спал в полете, как другие дети, поэтому оба родителя по череди носили его в проходе, игрались и укачивали. А задремал мальчик только при посадке, и по дороге в отель.

Напомним, Виктор Павлик с новой семьей вылетел из Украины

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