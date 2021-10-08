Молодая Жена знаменитого артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова заговорила о плохом самочувствии на отдыхе в Турции.
Как передает Politeka.net, Екатерина Репяхова является женой известного артиста Виктора Павлика. Как известно, 55-летний певец женился на 27-летней девушке в 2020-ом году. Недавно у них родился сын - Михаил.
На этот раз Екатерина Репяхова опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, сейчас она находится со своим мужем Виктором Павликом и их сыном Михаилом, которого они только недавно показали общественности (чтобы посмотреть фото с отдыха, доскрольте до конца страницы).
Екатерина Репяхова у себя в Сториз рассказала о том, что себя плохо чувствует. Причину она не расскрывает.
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"Я себя плохо чувствую...Возможно, когда-нибудь расскажу, что со мной сейчас происходит", - призналась молодая жена Виктора Павлика.
Также, она добавила, что верит, что сможет справиться с этим.
"Надеюсь, что я справлюсь. И всё будет хорошо...А сейчас спать", - заинтриговала Екатерина Репяхова.
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