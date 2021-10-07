55-річний український співак Віктор Павлік разом з 27-річною дружиною, блогеркою Катериною Реп'яховою, зараз перебувають за кордоном, звідки публікують цікаві кадри.

Катерина Реп'яхова і Віктор Павлік разом з чотиримісячним сином, Михайлом, вирушили днями до Туреччини, писати Politeka.net. Блогерка розміщує кадри в Instagram, як проводить час з сім'єю. Цього разу дівчина показала свого первістка в милих повзунках.

Малюк лежав на білосніжному ліжку і дивився в камеру, посміхаючись.

"Якщо раптом комусь мало Мишко на моїй сторінці, запрошую на його особисту 🥰 ... а ми поки адаптуємося в Туреччині і сподіваюся скоро у нас будуть гарні фото з пальмами і морем 😅", - написала блогерка.

За 20 хвилин пост зібрав майже 2000 лайків і багато коментарів.

"Яка милота", "який гарний малюк😍 😍 😍", "міні-копія ВФ😍", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Катерина Реп'яхова вперше вирушила на відпочинок з маленьким сином за кордон. Перед поїздкою блогерка переживала про те, як пройде переліт.

За словами блогерки, Міша не спав у польоті, як інші діти, тому обоє батьків по черзі носили його в проході, гралися і заколисували. А задрімав хлопчик тільки при посадці, і по дорозі в готель.

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