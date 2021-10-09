Жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала себя на пляже в романтичном образе, и загадочно высказалась об осуждающих людях.

Как пишет Politeka.net, Репяхова поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. Как известно, сейчас девушка со своим 55-летним мужем и трехмесячным сыном Мишей отдыхает в Турции. Накануне она пожаловалась на то, что для малыша путешествие оказалось тяжелым: поначалу он много плакал и практически не спал. Из-за капризов ребенка Екатерина была на грани срыва.

Спустя несколько дней нахождения на курорте Миша немного успокоился, позволив родителям расслабиться. Тем временем Репяхова оказалась недовольна тем, как СМИ представили эту историю. В ее новом посте также есть намек на осуждение со стороны незнакомых людей.

«Не говори ничего дурного о ком-либо, если точно не знаешь этого, а если и знаешь, то спроси себя: почему я это говорю?», - написала Екатерина.

Она также поделилась своими фото, сделанными на пляже в Одессе. На снимках Репяхова позировала в белом платье и берете.

Напомним, молодая жена Виктора Павлика за границей пожаловалась украинцам на трудности.

Как сообщала Politeka, Виктор Павлик показал, как проводит время с маленьким сыном за границей.

Также Politeka писала, что жене Виктора Павлика стало плохо на отдыхе в Турции, откровения пугают.