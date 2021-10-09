Известный украинский певец, народный артист Украины Виктор Павлик, показал, как проводит время со своим недавно рожденным сыном Мишей – кадрами он поделился в Сторис своего Инстаграм.
27-летняя супруга артиста Екатерина, которая работает его концертным директором, подарила певцу сына 15 июня 2021 года. Сейчас пара вместе с ребенком отдыхает в Турции.
Отметим, хотя у Виктора Павлика уже есть дети, и они сейчас взрослые, певец признавался, что к маленькому сыну относится он по-другому.
«Мыхасик – это мой смысл жизни сейчас. Есть разница. Какой-то больший трепет у меня, больше ощущение отцовства к тому ребенку, которого я прижимаю к себе», - признавался он ранее.
Новые кадры прекрасно это демонстрирует. Виктор Павлик нежно держит ребенка на руках и поет ему песню: "Твої маленькі рученята тримають міцно руку тата..."
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Отметим, для Виктора Павлика Михаил стал четвертым ребенком, а у Екатерины это первенец.
Напомним, что Екатерине Репяховой стало плохо на отдыхе в Турции: "Надеюсь, я справлюсь...".
Как сообщала Politeka, Екатерина Репяхова рассказала, как проводит время в отпуске: "Надеюсь, скоро у нас будут...".
Также Politeka писала, что Виктор Павлик с новой семьей улетел из Украины: "Не могу передать словами...".