55-летний украинский певец Виктор Павлик вместе с 27-летней женой, блогершей Екатериной Репяховой, показали, как проводят время с маленьким сыном.
Екатерина Репяхова и Виктор Павлик вместе с четырехмесячным сыном, Михаилом, отправились на днях в Турцию, пишет Politeka.net. Блогерша в своем Инстаграм показала, где проводит время вместе с семьей.
В этот раз супруги с сыном побывали в парке развлечений. Как отметила жена Виктора Павлика, здесь есть аквапарк, и аттракционы и все находится недалеко от Белека.
"Насколько меня поразил не сам парк, а все что вокруг него.
Это целый городок красивой архитектуры, улочек между которыми течет речка, и на ней можно поплавать на лодке😍", - рассказала Екатерина Репяхова.
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Как отметила звезда, ей понравилось, что на территории есть много кафе, ресторанов и магазинов.
"Все максимально по-европейски.
Чисто и красиво. Просто впечатляет.
Обязательно еще туда вернемся", - написала жена Павлика, подкрепив семейным фото.
За 20 минут пост собрал почти 2000 лайков.
"А вечерние шоу там вообще как сказка💫", "Еще каждый вечер в 10:00 проводится шоу фонтанов, очень мощно 🔥", - написали пользователи сети.
Напомним, молодая жена Виктора Павлика рассказала, как проводит время за границей
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