Молодая жена известного украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая возвращалась с отдыха с маленьким сыном, сделала замечание девушкам, которые пытались её сфотографировать.

Как передает Politeka.net, Екатерина Репяхова является женой известного артиста Виктора Павлика. Как известно, 55-летний певец женился на 27-летней девушке в 2020-ом году. Недавно у них родился сын - Михаил.

Так, на этот раз Екатерина Репяхова опубликовала новую Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, она была на отдыхе в Турции вместе со своим мужем Виктором Павликом и их 4-месячным сыном Михаилом. Когда они возвращались в Украину, то Екатерина Репяхова услышала щелчок, как при фото, и заметила, что женщины с задних сидений сделали снимок её с ребенком.

"И всё бы ничего, если бы пол самолета "дикарей" не фотографировали нас из под тишка", - пожаловалась Екатерина Репяхова.

"Сижу уставшая, с ребенком на руках и слышу звук фото на телефоне. Оборачиваюсь и вижу нацеленный телефон на себя", - рассказала жена Павлика.

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