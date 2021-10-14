Жена известного украинского исполнителя Виктора Павлика, концертный директор и блогер Екатерина Репяхова поделилась впечатлениями об отдыхе в Турции.
Как передает Politeka.net, Екатерина Репяхова является четвертой и самой молодой женой Виктора Павлика. 55-летний артист женился на девушке в 2020 году, а недавно у них родился сын, которого назвали Мишей.
Недавно парочка отправилась на отдых за границу. Екатерина активно делилась с подписчиками своими впечатлениями и жаловалась на сложную адаптацию, которую пережила с грудным малышом. Впрочем, похоже, отдых у звездной пары удался, потому что счастливая Репяхова стала расхваливать отель, в котором они остановились.
«Нам понравилось все. От души могу рекомендовать. С детками вообще сказка. Были незначительные моменты - это слышимость с другого номера, но когда муж сказал на ресепшене, туда никого больше не селили, а предыдущие жители уехали. Я хочу сюда вернуться и вернусь», - отметила девушка, сопроводив пост ярким фото.
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Напомним, что Екатерина Репяхова рассказала об отпуске с грудным ребенком: «Если бы я только знала…».
Как сообщала Politeka, Екатерина Репяхова показала, где провела время с Павликом: "По-европейски".
Также Politeka писала, что Екатерина Репяхова из Турции пожаловалась на серьезную проблему: "Потеряли нашу...".