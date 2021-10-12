Молода дружина відомого артиста Віктора Павлика Катерина Репяхова поскаржилася українцям на серйозну проблему.

Як передає Politeka.net, Катерина Репяхова є дружиною відомого артиста Віктора Павлика. Як відомо, 55-річний співак одружився з 27-річною дівчиною у 2020-му році. Нещодавно у них народився син - Михайло.

Так, цього разу Катерина Репяхова опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах вона розповідає про проблему з малюком Михайлом, з якою вона зіткнулася на відпочинку в Туреччині.

"Знаєте, чим ми весь вечір займаємося? Втратили нашу улюблену соску, яку Мишенька просто обожнює. Він з нею дуже добре заспокоюється. Причому соску він взяв тільки тоді, коли ми сіли в літак. До цього він соски не визнавав", - повідомила Молода дружина Віктора Павлика.

"Я про всяк випадок взяла з собою, і він дуже сильно її полюбив. Ось, і для нас це прям проблема, то що він не все соски ще бере. Так що так", — розповіла Катерина Репяхова.

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