Жена украинского музыканта Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась с поклонниками подробностями отдыха в Турции, рассказав, как переживает поездку ее грудной сын.
Как пишет Politeka.net, Екатерина Репяхова вместе со звездным мужем и грудным сыном улетела отдыхать за границу. У себя в Инстаграм девушка рассказала, с какими трудностями ей пришлось столкнуться, прежде чем начать наслаждаться отдыхом.
«Пятый день нашего отдыха. Мы полностью адаптировались. Мишенька спит по два часа и дольше. Ездит, гуляет в коляске. По-прежнему всё внимательно рассматривает. В бассейне получает удовольствие. Если бы я только знала в первые дни, что это вопрос времени, я бы так не переживала) Мы наконец-то отдыхаем», - поделилась впечатлениями Репяхова.
По ее словам, в Турции сейчас комфортные по температуре вечера и жаркие дни, что позволяет хорошо провести время.
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«Вот только со вторника обещают дожди. Но ничего, все равно лучше, чем дома», - подвела итог блогерша.
Напомним, что Екатерина Репяхова пожаловалась украинцам на трудности, отдыхая в Турции: «Мишенька сложно…».
Как сообщала Politeka, Екатерина Репяхова насмешила неуклюжими кадрами на отдыхе: "В конце пытаюсь...".
Также Politeka писала, что Екатерина Репяхова после проблем с сыном сделала заявление.