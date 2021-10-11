Жена украинского музыканта Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась с поклонниками подробностями отдыха в Турции, рассказав, как переживает поездку ее грудной сын.

Как пишет Politeka.net, Екатерина Репяхова вместе со звездным мужем и грудным сыном улетела отдыхать за границу. У себя в Инстаграм девушка рассказала, с какими трудностями ей пришлось столкнуться, прежде чем начать наслаждаться отдыхом.

«Пятый день нашего отдыха. Мы полностью адаптировались. Мишенька спит по два часа и дольше. Ездит, гуляет в коляске. По-прежнему всё внимательно рассматривает. В бассейне получает удовольствие. Если бы я только знала в первые дни, что это вопрос времени, я бы так не переживала) Мы наконец-то отдыхаем», - поделилась впечатлениями Репяхова.

По ее словам, в Турции сейчас комфортные по температуре вечера и жаркие дни, что позволяет хорошо провести время.

«Вот только со вторника обещают дожди. Но ничего, все равно лучше, чем дома», - подвела итог блогерша.

Напомним, что Екатерина Репяхова пожаловалась украинцам на трудности, отдыхая в Турции: «Мишенька сложно…».

Как сообщала Politeka, Екатерина Репяхова насмешила неуклюжими кадрами на отдыхе: "В конце пытаюсь...".

Также Politeka писала, что Екатерина Репяхова после проблем с сыном сделала заявление.