Дружина українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова показала себе на пляжі в романтичному образі, і загадково висловилася про засуджуючих людей.

Як пише Politeka.net, Репяхова поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, зараз дівчина зі своїм 55-річним чоловіком і тримісячним сином Мішею відпочиває в Туреччині. Напередодні вона поскаржилася на те, що для малюка подорож виявилася важкою: спочатку він багато плакав і практично не спав. Через примхи дитини Катерина була на межі зриву.

Через кілька днів перебування на курорті Міша трохи заспокоївся, дозволивши батькам розслабитися. Тим часом Репяхова виявилася незадоволена тим, як ЗМІ представили цю історію. У її новому пості також є натяк на засудження з боку незнайомих людей.

"Не говори нічого поганого про кого-небудь, якщо точно не знаєш цього, а якщо і знаєш, то запитай себе: чому я це говорю?", - написала Катерина.

Вона також поділилася своїми фото, зробленими на пляжі в Одесі. На знімках Репяхова позувала в білій сукні і береті.

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