Молода дружина відомого українського артиста Віктора Павлика Катерина Репяхова на відпочинку в Туреччині показала кумедні кадри.
Як передає Politeka.net, Катерина Репяхова є дружиною відомого артиста Віктора Павлика. Як відомо, 55-річний співак одружився на 27-річній дівчині в 2020-му році. Нещодавно у них народився син-Михайло.
Так, цього разу дружина Павлика опублікувала нові відео на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, зараз сімейна пара відпочиває разом зі своїм сином Михайлом в Туреччині. На відео Катерина Репяхова лежить на секті над морем і хвалиться своїми довгими ногами в коротких шортиках. Під кінець вона намагається вилізти, і у неї не виходить.
"Прийшли купатися в морі. В кінці намагаюся звідти вилізти", - розповіла Катерина Репяхова.
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Також, вона показала, як в білому купальнику з яскравим квітковим принтом запливає в море.
"Просто кайф", - коментує Дружина Віктора Павлика.
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