Молода дружина українського виконавця Віктора Павлика Катерина Репяхова зізналася, що вони з чоловіком не відразу змогли розслабитися на відпочинку в Туреччині.

Як пише Politeka.net, Репяхова із зірковим чоловіком і маленьким сином полетіли відпочивати за кордон. Втім, тільки через кілька днів вони почали отримувати задоволення від відпочинку.

"Сьогодні третій день нашого відпочинку і тільки зараз ми видихаємо. Адаптація була нелегкою, кажу чесно. Наш режим збився, Мишко складно тут засинає. Весь час хоче на руки. Але ми сьогодні, на третій день, самі морально звикли до іншого темпу життя і від цього легше стало всім", - поділилася своїми враженнями Репяхова.

За її словами, всі складнощі забуваються, коли вона думає про те, що малюк дихає чистим морським повітрям.

У коментарях Репяхову підтримали компліментами.

"Супер, молодці", "Які красиві", "Яка ви красива сім'я. Бажаю вашій родині міцного здоров'я, безмежного щастя, шаленої любові і всього найкращого», «Приємного Вам відпочинку», - пишуть користувачі Мережі.

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