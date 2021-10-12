Молодая жена известного артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова пожаловалась украинцам на серьезную проблему.

Как передает Politeka.net, Екатерина Репяхова является женой известного артиста Виктора Павлика. Как известно, 55-летний певец женился на 27-летней девушке в 2020-ом году. Недавно у них родился сын - Михаил.

Так, на этот раз Екатерина Репяхова опубликовала новые сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах она рассказывает о проблеме с малышом Михаилом, с которой она столкнулась на отдыхе в Турции.

"Знаете, чем мы весь вечер занимаемся? Потеряли нашу любимую соску, которую Мишенька просто обожает. Он с ней очень хорошо успокаивается. Причем соску он взял только тогда, когда мы сели в самолет. До этого он соски не признавал", — сообщила молодая жена Виктора Павлика.

"Я на всякий случай взяла с собой, и он очень сильно её полюбил. Вот, и для нас это прям проблема, то что он не все соски еще берет. Так что так", — рассказала Екатерина Репяхова.

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