Дружина українського музиканта Віктора Павлика Катерина Репяхова поділилася з шанувальниками подробицями відпочинку в Туреччині, розповівши, як переживає поїздку її грудний син.

Як пише Politeka.net, Катерина Репяхова разом із зірковим чоловіком і грудним сином полетіла відпочивати за кордон. У себе в Instagram дівчина розповіла, з якими труднощами їй довелося зіткнутися, перш ніж почати насолоджуватися відпочинком.

"П'ятий день нашого відпочинку. Ми повністю адаптувалися. Мішенька спить по дві години і довше. Їздить, гуляє в колясці. Як і раніше все уважно розглядає. У басейні отримує задоволення. Якби я тільки знала в перші дні, що це питання часу, я б так не переживала) ми нарешті відпочиваємо", - поділилася враженнями Репяхова.

За її словами, в Туреччині зараз комфортні по температурі вечори і спекотні дні, що дозволяє добре провести час.

"Ось тільки з вівторка обіцяють дощі. Але нічого, все одно краще, ніж вдома", - підвела підсумок блогерка.

Нагадаємо, що Катерина Репяхова поскаржилася українцям на труднощі, відпочиваючи в Туреччині: "Мішенька складно...".

Як повідомляла Politeka, Катерина Репяхова насмішила незграбними кадрами на відпочинку: "в кінці намагаюся...".

Також Politeka писала, що Катерина Репяхова після проблем з сином зробила заяву.