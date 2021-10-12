55-річний український співак Віктор Павлік разом з 27-річною дружиною, блогеркою Катериною Реп'яховою, показали, як проводять час з маленьким сином.
Катерина Реп'яхова і Віктор Павлік разом з чотиримісячним сином, Михайлом, вирушили днями до Туреччини, пише Politeka.net. Блогерка в своєму Instagram показала, де проводить час разом з сім'єю.
Цього разу подружжя з сином побувало в парку розваг. Як зазначила дружина Віктора Павліка, тут є аквапарк, і атракціони і все знаходиться недалеко від Белека.
"Наскільки мене вразив не сам парк, а все що навколо нього.
Це ціле містечко красивої архітектури, вуличок між якими тече річка, і на ній можна поплавати на човні😍", - розповіла Катерина Реп'яхова.
Дочка Ані Лорак і Мурата спантеличила аномальними змінами в зовнішності: "бідна мавпуня, ні папки, ні мамки"
Обірвалося життя знаменитого радянського актора: пішов занадто швидко і безжально
Євген Комаровський розкрив нову версію загибелі нардепа Полякова: "світлий, нормальний хлопець"
Нова хвиля пандемії, українці обривають телефон "швидкої": МОЗ звернувся з важливим попередженням
Підопічний Кузьми, який повернувся на сцену, отримав "ляпаса" на шоу "Співають всі": "Валерія набагато сильніша"
Як зазначила зірка, їй сподобалося, що на території є багато кафе, ресторанів і магазинів.
"Все максимально по-європейськи.
Чисто і красиво. Просто вражає.
Обов'язково ще туди повернемося", - написала дружина Павліка, підкріпивши сімейним фото.
За 20 хвилин пост зібрав майже 2000 лайків.
"А вечірні шоу там взагалі як казка💫", " ще щовечора о 10:00 проводиться шоу фонтанів, дуже потужно 🔥", - написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, молода дружина Віктора Павлика розповіла, як проводить час за кордоном
Як повідомляла Politeka, Віктор Павлік з новою родиною вилетів з України
Також Politeka писала, що молода дружина Віктора Павлика покрасувалася новою зачіскою поки чоловік гуляє з сином