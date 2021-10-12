55-річний український співак Віктор Павлік разом з 27-річною дружиною, блогеркою Катериною Реп'яховою, показали, як проводять час з маленьким сином.

Катерина Реп'яхова і Віктор Павлік разом з чотиримісячним сином, Михайлом, вирушили днями до Туреччини, пише Politeka.net. Блогерка в своєму Instagram показала, де проводить час разом з сім'єю.

Цього разу подружжя з сином побувало в парку розваг. Як зазначила дружина Віктора Павліка, тут є аквапарк, і атракціони і все знаходиться недалеко від Белека.

"Наскільки мене вразив не сам парк, а все що навколо нього.



Це ціле містечко красивої архітектури, вуличок між якими тече річка, і на ній можна поплавати на човні😍", - розповіла Катерина Реп'яхова.

Як зазначила зірка, їй сподобалося, що на території є багато кафе, ресторанів і магазинів.



"Все максимально по-європейськи.

Чисто і красиво. Просто вражає.



Обов'язково ще туди повернемося", - написала дружина Павліка, підкріпивши сімейним фото.

За 20 хвилин пост зібрав майже 2000 лайків.

"А вечірні шоу там взагалі як казка💫", " ще щовечора о 10:00 проводиться шоу фонтанів, дуже потужно 🔥", - написали користувачі Мережі.

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