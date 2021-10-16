Известный украинский артист Виктор Павлик, у которого недавно родился третий сын Михаил, рассказал, как к нему приходит во снах.

Как передает Politeka.net, Виктор Павлик является популярным украинским артистом. Он прославился благодаря участию в группе "Анна Мария". Также его исполнение песни "Ти подобаєшься мені" Сергея Лазо, стала лучшим лирическим шлягером в Украине. Недавно у него родился сын - Михаил, от его молодой жены Екатерины Репяховой.

Так, в этот раз Виктор Павлик дал интервью программе ЖВЛ про жизнь звезд украинского шоу-бизнеса. Он рассказал, что видит во сне после того, как его 21-летний сын Павел умер. Как известно, мальчик боролся с саркомой около двух лет.

"Запомню на всю жизнь...Мой сын Павел в белом наряде и лысый", — прокомментировал Виктор Павлик.

В 2018-ом году стало известно, что сыну артиста Павла поставили диагноз - саркома. Он прошел 18 курсов химиотерапии, и через время заявил, что лечение бессмысленно и он не будет продолжать. Его не стало в августе 2020-го года.

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