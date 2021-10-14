Известный украинский артист Виктор Павлик показал своего маленького сына Михаила от молодой жены Екатерины Репяховой на отдыхе.

Как передает Politeka.net, Виктор Павлик является популярным украинским артистом. Он прославился благодаря участию в группе "Анна Мария". Также его исполнение песни "Ти подобаєшься мені" Сергея Лазо, стала лучшим лирическим шлягером в Украине. Недавно у него родился сын - Михаил, от его молодой жены Екатерины Репяховой.

Так, на этот раз артист опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, сейчас он находится на отдыхе в Турции вместе со своей молодой женой Екатериной Репяховой и их маленьким сыном Михаилом, которого они долго скрывали от медиа. На кадре Виктор Павлик держит на руках и обнимает 4-месячного сына.

"Релакс", - подписал фото артист.

Поклонники оставили им множество приятных слов в комментариях, где в который раз подчеркнули, что Михаил похож на отца: "Папкина копия", "Как вы похожи, это чудо!", "Хороший малыш", "Какие красивые", "Маленькое счастье", "Вы оба такие хорошие!".

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