Известный украинский артист Виктор Павлик показал, как выглядит его 4-месячного сына Михаила от молодой жены Екатерины Репяховой.

Как передает Politeka.net, Виктор Павлик является популярным украинским артистом. Он прославился благодаря участию в группе "Анна Мария". Также его исполнение песни "Ти подобаєшься мені" Сергея Лазо, стала лучшим лирическим шлягером в Украине. Недавно у него родился сын - Михаил, от его молодой жены Екатерины Репяховой.

Так, на этот раз Виктор Павлик опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, недавно он отправился на отдых в Турцию вместе со своей женой Екатериной Репяховой и сыном Михаилом, которого они недавно показали общественности. На кадре Виктор Павлик держит на руках своего 4-месячного сына.

"Слава Богу!", — написал счастливый Виктор Павлик.

Поклонники засыпали артиста множеством комментариев: "Так похожи! Здоровья вам!", "Красавчики", "Какой миленький карапузик", "Похож, ну надо же как!", "Супер парень", "Супер мужчины".

Ранее сообщалось, жене Виктора Павлика стало плохо на отдыхе в Турции, откровения пугают: "Надеюсь, я справлюсь..."

Также, молодая жена Виктора Павлика рассказала, как проводит время за границей: "Надеюсь, скоро у нас будут..."

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