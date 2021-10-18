Бывшая жена украинского певца Виктора Павлика Лариса Созаева призналась, что ее выселяют из квартиры, а новая супруга артиста решила прокомментировать случившееся.
Как известно, прошлой весной 55-летний Павлик женился на 26-летней Екатерине Репяховой, к которой ушел от своей третьей жены Ларисы Созаевой. При этом отношения певца с молодой девушкой завязались еще когда он был в браке.
Как пишет Politeka.net, 18 октября Репяхова опубликовала в своем Инстаграм репост видео со страницы Созаевой, сообщение с которым ей прислали подписчики. На кадрах Лариса сообщает, что ее выселяют из квартиры и вспоминает бывшего мужа.
«Я худею очень быстро. Не знаю, как другие, а мне достаточно сказать, что меня выселяют из квартиры, и я сразу становлюсь как тростиночка, потому что желудок – это второй мозг. И он реагирует очень быстро. Вот так! Берите с меня пример…или не берите. Или берите пример с бывшего мужа», - произносит на видео Созаева.
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В свою очередь, Репяхова пообещала прокомментировать случившееся.
«Накипело. Буду откровенной как никогда!», - заверила девушка.
Отметим, что у Созаевой и Павлика был сын – Павел. Парень долго боролся с онкологическим заболеванием, однако в прошлом августе его не стало. Виктор Павлик ушел из семьи еще когда Павел болел, а его мать до последних дней ухаживала за сыном в хосписе.
Напомним, Виктор Павлик рассказал, каким ему во сне является покойный сын.
Как сообщала Politeka, молодая жена Виктора Павлика с сыном на руках поразила признанием.
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