Четвертая жена известного украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова устроила фотосессию с маленьким сыном Михаилом, которому исполнилось 4 месяца.
Как пишет Politeka.net, 27-летняя концертный директор Виктора Павлика Екатерина Репяхова вышла замуж за певца в 2020 году. Для молодой Репяховой это первый брак, а вот 55-летний Павлик под венец пошел в четвертый раз. Несмотря на большую разницу в возрасте (Екатерина почти на 29 лет моложе) пара не только поженилась, но и родила сына Михаила, которому 15 октября исполнилось 4 месяца.
В своем Instagram Репяхова часто публикует фотографии с маленьким сыном. По случаю мини-ювилея четвертая жена Павлика устроила фотосессию с Мишей и написала длинный пост.
" Мишенька взрослеет с каждым днём. У него более осознанный взгляд, новая мимика и эмоции. Он издаёт интересные звуки, иногда даже поёт 😍
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Ещё из новенького - руки во рту. Невролог сказала, что это норма, скоро и ножки пойдут в ход)
Любим нашего Мишутку больше жизни❤️ ", - написала Репейная.
Поклонники оценили публикацию и написали комментарии.
"Такие красивые 😍 ", "Фото шикарное 😍🔥🔥🔥 ", "Поздравляю вас 😍 ", "идеальные ❤️ ", "Самые искренние поздравления 🤩🤩🥰 "," Фото 🔥🔥🔥 ", " Классные фотки! 🔥 Катюша, он такой богатырь !!) 😍 ",- написали в сети.
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