Дружина відомого українського виконавця Віктора Павлика, концертний директор і блогер Катерина Репяхова поділилася враженнями про відпочинок в Туреччині.

Як передає Politeka.net, Катерина Репяхова є четвертою і наймолодшою дружиною Віктора Павлика. 55-річний артист одружився на дівчині в 2020 році, а нещодавно у них народився син, якого назвали Мішею.

Нещодавно парочка вирушила на відпочинок за кордон. Катерина активно ділилася з підписниками своїми враженнями і скаржилася на складну адаптацію, яку пережила з грудним малюком. Втім, схоже, відпочинок у зоряної пари вдався, тому що щаслива Репяхова стала розхвалювати готель, в якому вони зупинилися.

"Нам сподобалося все. Від душі можу рекомендувати. З дітками взагалі казка. Були незначні моменти - це чутність з іншого номера, але коли чоловік сказав на ресепшені, туди нікого більше не селили, а попередні жителі поїхали. Я хочу сюди повернутися і повернуся", - зазначила дівчина, супроводивши пост яскравим фото.

Нагадаємо, що Катерина Репяхова розповіла про відпустку з немовлям: «Якби я тільки знала...».

Як повідомляла Politeka, Катерина Репяхова показала, де провела час з Павликом: "по-європейськи".

Також Politeka писала, що Катерина Репяхова з Туреччини поскаржилася на серйозну проблему: "втратили нашу...".