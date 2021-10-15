27-річна блогерка Катерина Репяхова, яка є дружиною і концертним директором 55-річного українського артиста Віктора Павлика, похвалилася стрункою фігурою після перших пологів.

Як передає Politeka.net, нещодавно Репяхова народила своєму зірковому чоловікові сина Михайла. Сімейство багато часу проводить разом, а недавно і зовсім вирушило відпочивати до Туреччини. З курорту Катерина ділилася з шанувальниками яскравими фото, розповідаючи, як відпочивати з немовлям.

На свіжому фото Репяхова вирішила похвалитися своєю стрункою фігуркою. Вона лежала на незвичайному гамаку над морською водою, позуючи в коротенькому білому топі і чорних велосипедках. Було видно, що у дівчини зовсім немає зайвої ваги і виглядає вона прекрасно.

"Ми прилетіли. Завтра вийду на зв'язок і розповім всі подробиці нашого перельоту. А поки залишається насолоджуватися фотографіями))", - підписала фото блогерка.

Нагадаємо, що Катерина Репяхова поскаржилася на серйозну проблему, відпочиваючи за кордоном: "втратили нашу...".

Як повідомляла Politeka, Катерина Репяхова похвалилася розкішним відпочинком в Туреччині: "Я хочу сюди повернутися...".

Також Politeka писала, що Катерина Репяхова відпочила з чоловіком і сином в розкішному готелі: "Максимально по-європейськи".