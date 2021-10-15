27-летняя блогерша Екатерина Репяхова, которая является женой и концертным директором 55-летнего украинского артиста Виктора Павлика, похвасталась стройной фигурой после первых родов.

Как передает Politeka.net, недавно Репяхова родила своему звездному мужу сына Михаила. Семейство много времени проводит вместе, а недавно и вовсе отправилось отдыхать в Турцию. С курорта Екатерина делилась с поклонниками яркими фото, рассказывая, каково отдыхать с грудным ребенком.

На свежем фото Репяхова решила похвастаться своей стройной фигуркой. Она лежала на необычном гамаке над морской водой, позируя в коротеньком белом топе и черных велосипедках. Было видно, что у девушки совсем нет лишнего веса и выглядит она прекрасно.

«Мы прилетели. Завтра выйду на связь и расскажу все подробности нашего перелета. А пока остаётся наслаждаться фотографиями))», - подписала фото блогерша.

Напомним, что Екатерина Репяхова пожаловалась на серьезную проблему, отдыхая за границей: "Потеряли нашу...".

Как сообщала Politeka, Екатерина Репяхова похвасталась роскошным отдыхом в Турции: «Я хочу сюда вернуться…».

Также Politeka писала, что Екатерина Репяхова отдохнула с мужем и сыном в роскошном отеле: "Максимально по-европейски".