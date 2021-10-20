На конфликт между новой и бывшей женой Виктора Павлика негативно отреагировали украинцы.

Как передает Politeka.net, между бывшей и новой женой Виктора Павлика на публике устроили скандал. Это случилось из-за того, что бывшая жена артиста Лариса Созаева потребовала у него выплаты по кредиту за квартиру, в которой они раньше проживали. И также она обвинила своего бывшего мужа и его новую жену Катю Репяхову в том, что из-за них она потеряла своего сына Павла. Стоит отметить, что парень умер в 2020-ом году из-за болезни.

Так, на этот раз на странице программы "Зірковий шлях" опубликовали видео, где Катя Репяхова отвечает Ларисе Созаевой на публике и защищает своего мужа.

Пользователи сети негативно отреагировали на этот конфликт и оставили множество комментариев.

"От бывшей жены одни манипуляции .В смерти сына вины Виктора нет ,он все что от него зависило сделал для мальчика .Увы у него была такая болезнь что здесь вопрос времени .Никто не выгоняет но хочешь иметь квартиру либо плати сама либо продай и купи более выгодное .Сколько нужно одному человеку?"

"К сожалению она прежде всего блоггер, я точно уверена что это банальный хайп, умные люди не выносят такие вещи на показ, или хотя бы те, которые себя уважают, я ни за чью сторону, я за то что сейчас и так достаточно много гадости в мире , не надо ее ставить на показ"

"Такой позор !!! Витя будь мужиком! Решай свои семейные дела сам без Кати и медиа! "

"А кто дал право Репяховой вмешиваться в договоренности между Павликом и экс-женой!? Екатерина! Вы что базарная баба? Не позорь своего мужа!"

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