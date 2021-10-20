Новий скандал розгорівся в родині українського співака Віктора Павліка за участю його нинішньої дружини, Катерини Репяхової, і попередньої Лори Созаєвої.

Так, 55-річний Павлік, у якого молода дружина і крихітний син, зажадав від Созаєвої вирішити квартирне питання. Співак заявив, що більше не потягне фінансово кредит за квартиру, в якій вона зараз живе. Созаєва гостро відреагувала, мовляв чоловік виганяє її з власного будинку. У ситуацію втрутилася Репяхова.

Нова дружина Павліка записала свіжі "сторізи" в Instagram, в яких показала скрін листування Созаєвої та її чоловіка, передає Politeka.net.

"Найголовніше, вчасно зупинитися, тому що все це переходить вже в якусь лайку, все дуже низько... Я покажу скрін і ви самі робіть висновки, і всі, хто підтримує Лору - знайдіть їй хорошого психотерпавета, людина втратила себе, їй потрібна допомога (без іронії)".

У листуванні Созаєва нібито погодилася з Павліком, що пора припинити гризню і продати квартиру, яку він більше не може оплачувати.

"Вітенька, я не проти нової квартири. Я розумію, що ти правий. Не звертай уваги. Все вирішимо", - написала жінка.

Репяхова в підсумку підвела риску: "Я ставлю крапку в цій історії! Кожен висновок зробив вже давно".

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