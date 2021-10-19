Подруга экс-жены Виктора Павлика Лоры Созаевой сделала громкое заявление о болезни сына народного артиста, который в прошлом году умер от рака.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Созаевой появилось несколько постов, написанных ее подругой, которая пожелала остаться инкогнито. Как пишет ТСН, вскоре эти посты были удалены.

Женщина рассказала, что именно она писала нынешней молодой жене Павлика Екатерине Репяховой оскорбления в Инстаграм. Позже она отдала эту страницу Созаевой, что и стало причиной нового конфликта между женщинами.

«Катя Репяхова, это, кстати, я вам выражала свое мнение еще два года назад, когда этот аккаунт принадлежал моему бизнесу», - заявила она.

Подруга отметила, что сама живет за границей, но очень сдружилась с Лорой, когда в ее жизни произошла беда с сыном. По словам женщины, она финансово помогала Лоре, когда ее сын Павел боролся со страшным недугом. По мнению подруги, в болезни парня виноват именно артист.

«Паша... он заболел из-за стресса от ухода отца к любовнице Кате Репяховой», - подчеркнула неизвестная.

Она также пристыдила Павлика за то, что он не держит обещания, и отказывается платить ипотеку за жилье, где сейчас находится Лора. Как известно, конфликт разгорелся как раз из-за того, что Павлик якобы отказался закрывать кредит за квартиру, предложив ее продать.

Напомним, что Виктор Павлик признался, что во сне к нему приходит покойный сын: "Запомню на всю жизнь".

Ранее Politeka писала, что Репяхова ответила на обвинения о том, что разрушила брак Павлика.

A еще Politeka сообщала, что бывшую жену Виктора Павлика после смерти сына выселяют из квартиры.