Молода дружина відомого українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова відповіла на звинувачення екс-дружини артиста, зокрема в тому, що вона зруйнувала сім'ю

Як пише Politeka.net, 27-річна Репяхова записала відеозвернення в якому прокоментувала ситуацію з квартирою екс-дружини Віктора Павлика Лариси Созаєвої.

Репяхова розповіла, що колишня дружина артиста живе в квартирі, за яку співак досі виплачує кредит. Павлик набував цю нерухомість ще будучи в шлюбі з Созаєвої, тоді ще був живий їх син Павло (7 серпня 2020 року хлопець помер через онкологію).

Після смерті сина Павлик виплачував кредит за квартиру, в якій живе екс-дружина і всіляко їй фінансово допомагав. Репяхова підкреслила, що сама підтримувала такий варіант, проте розраховувала, що через рік Созаєва почне розраховувати на свої сили, але цього не відбувається.

Репяхова зазначила, що для того, щоб виплатити кредит за квартиру Созаєвої, Павлику довелося відкласти покупку власного житла.

"Віктор Франкович всі ці роки виплачує божевільний кредит, який він взяв на 18 років, коли курс був 8 гривень за Долар, а зараз вже 26-27 (грн за один долар). Це дуже великі гроші, він вже 500 тисяч доларів виплатив, при тому, що квартира коштує 200 і йому потрібно виплатити 200. Квартира велика, 4 або 5-кімнатна. Коли у них була сім'я в повному складі - це логічно було, зараз Лариса залишилася одна... " - розповіла Репяхова.

Тому вони запропонували Ларисі закрити кредит і продати квартиру зараз. При цьому вони їй заплатять 100 тисяч доларів, але її ткой варіант не влаштував.

Репяхова додала, що Віктор Павлік просив її записувати це відео, але вона заявила, що робить це, щоб захистити свою сім'ю.

Також вона відповіла звинувачення в тому, що вона зруйнувала сім'ю Созаєвої і забрала у неї чоловіка.

"Мені кажуть, що я розбила сім'ю. Я мовчати не буду, якщо правда на моєму боці. Коли я зустріла Віктора, у нього були великі проблеми з алкоголем. Настільки великі, що це була реанімація кожного разу. Коли я приїжджала в реанімацію, ніякої дружини там не було. Ми це разом з ним подолали. Лариса це знає і не може з цим змиритися», - заявила Репяхова.

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