Колишня дружина українського співака Віктора Павлика Лариса Созаєва зізналася, що її виселяють з квартири, а нова дружина артиста вирішила прокоментувати те, що трапилося.

Як відомо, минулої весни 55-річний Павлик одружився з 26-річною Катериною Репяховою, до якої пішов від своєї третьої дружини Лариси Созаєвої. При цьому відносини співака з молодою дівчиною зав'язалися ще коли він був у шлюбі.

Як пише Politeka.net, 18 жовтня Репяхова опублікувала в своєму Instagram репост відео зі сторінки Созаєвої, повідомлення з яким їй прислали підписники. На кадрах Лариса повідомляє, що її виселяють з квартири і згадує колишнього чоловіка.

"Я худну дуже швидко. Не знаю, як інші, а мені досить сказати, що мене виселяють з квартири, і я відразу стаю як тростиночка, тому що шлунок – це другий мозок. І він реагує дуже швидко. Ось так! Беріть з мене приклад ... або не беріть. Або беріть приклад з колишнього чоловіка", - вимовляє на відео Созаєва.

У свою чергу, Репяхова пообіцяла прокоментувати те, що трапилося.

"Накипіло. Буду відвертою як ніколи!", - запевнила дівчина.

Відзначимо, що у Созаєвої і Павлика був син – Павло. Хлопець довго боровся з онкологічним захворюванням, проте минулого серпня його не стало. Віктор Павлік пішов з сім'ї ще коли Павло хворів, а його мати до останніх днів доглядала за сином в хоспісі.

Нагадаємо, Віктор Павлик розповів, яким йому уві сні є покійний син.

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