Відомий український артист Віктор Павлик, у якого нещодавно народився третій син Михайло, розповів, як до нього приходить у снах.

Як передає Politeka.net, Віктор Павлік є популярним українським артистом. Він прославився завдяки участі в групі "Анна Марія". Також його виконання пісні "Ти подобаєшся мені" Сергія Лазо, стала найкращим ліричним шлягером в Україні. Нещодавно у нього народився син - Михайло, від його молодої дружини Катерини Репяховой.

Так, цього разу Віктор Павлік дав інтерв'ю програмі ЖВЛ про життя зірок українського шоу-бізнесу. Він розповів, що бачить уві сні після того, як його 21-річний син Павло помер. Як відомо, хлопчик боровся з саркомою близько двох років.

"Мій син Павло в білому вбранні й лисий", - прокоментував Віктор Павлік.

У 2018 - му році стало відомо, що синові артиста Павла поставили діагноз-саркома. Він пройшов 18 курсів хіміотерапії, і через час заявив, що лікування безглуздо і він не буде продовжувати. Його не стало в серпні 2020-го року.

Раніше повідомлялося, Молода дружина Павлика похвалилася, де провела час з чоловіком і сином: "Максимально по-європейськи"

Також, Віктор Павлік з новою родиною вилетів з України: "Я не можу передати словами..."

Politeka розповідала, Віктор Павлік відлітає з України з родиною, Молода дружина розкрила куди: "Переживаю"