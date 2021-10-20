Новый скандал разгорелся в семье украинского певца Виктора Павлика с участием его нынешней жены, Екатерины Репяховой, и предыдущей Лоры Созаевой.

Так, 55-летний Павлик, у которого молодая жена и крошечный сын, потребовал от Созаевой решить квартирный вопрос. Певец заявил, что больше не потянет финансово кредит за квартиру, в которой она сейчас живет. Созаева остро отреагировала, мол муж выгоняет ее из собственного дома. В ситуацию вмешалась Репяхова.

Новая супруга Павлика записала свежие "сторизы" в Инстаграм, в которых показала скрин переписки Созаевой и ее мужа, передает Politeka.net.

"Самое главное, вовремя остановиться, потому что все это переходит уже в какую-то лайку, все очень низко... Я покажу скрин и вы сами делайте выводы, и все, кто поддерживает Лору - найдите ей хорошего психотерпавета, человек потерял себя, ей нужна помощь (без иронии)".

В переписке Созаева якобы согласилась с Павликом, что пора прекратить грызню и продать квартиру, которую он больше не может оплачивать.

"Витенька, я не против новой квартиры. Я понимаю, что ты прав. Не обращай внимания. Все решим", - написала женщина.

Репяхова в итоге подвела черту: "Я ставлю точку в этой истории! Каждый вывод сделал уже давно".

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